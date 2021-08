Univates e prefeitura de Imigrante selam convênio

A Fundação Univates e a prefeitura de Imigrante firmaram um convênio que possibilita o acesso da comunidade imigrantense a consultas e exames no Centro Clínico Univates. Durante o ato, o presidente da Fundação Univates, Ney Lazzari, destacou a trajetória dos cursos da área da saúde da Univates, que tiveram início há cerca de 20 anos, e a atuação da instituição em parceria com os entes públicos da região.

O prefeito de Imigrante, Germano Stevens, afirmou que o convênio é muito importante para o município, uma vez que a saúde integra a atenção básica à população. "A área da saúde no município sempre foi muito boa, com um olhar atencioso. Queremos manter o que estava bom e ampliar a atuação", explicou. Stevens também comentou sobre a assinatura de outro convênio para a revitalização das avenidas de Imigrante. "Tudo isso é mais um passo para uma parceria que vai se fortalecer com a Univates", afirmou.