Escolas públicas de Estrela terão professor extra nas aulas

O município de Estrela recebeu a autorização para a contratação de professores emergenciais. O texto foi aprovado de maneira unânime pela Câmara de Vereadores e permitirá a implantação do programa que pretende reduzir a defasagem educacional, ocasionada pela pandemia durante a suspensão presencial das aulas, principalmente a alunos da fase de alfabetização, e assim melhor atender às individualidades e diferenças proporcionadas neste período. Com isso, turmas terão dois professores em sala em algumas matérias.

O programa atenderá as 41 turmas do 1º, 2º e 3º ano de todas as nove escolas municipais do Ensino Fundamental (Emefs). Esses profissionais compartilharão simultaneamente com outros docentes a tarefa de alfabetização e atendimento das individualidades. "Buscaremos, com maior presença e contato, cobrir possíveis lacunas na passagem do conhecimento, deixadas em razão pandemia, particularmente nestas fases de alfabetização, e isso com a qualidade que sempre buscamos na formação de nossas crianças, futuros cidadãos que vão escrever a nossa história", afirma a secretária de Educação de Estrela, Elisângela Mendes. Ela disse que o objetivo é garantir que uma possível defasagem educacional seja sanada.

O programa já vem sendo estudado e elaborado e começa agora a ser colocado em prática. Primeiro com a contratação em situação de emergência e excepcional interesse público, em caráter temporário de quatro meses, dos profissionais para atuação na rede pública. Estes já começaram a ser chamados a partir da classificação da banca de contratos emergenciais realizada no início do ano e deverão estar em sala de aula, na prática, no início de setembro.