Mesmo fora do Plano Nacional de Imunizações, São Leopoldo inicia vacinação de trabalhadores do comércio

A prefeitura de São Leopoldo deu início à vacinação contra Covid-19 em profissionais do comércio da cidade. No turno da manhã desta terça-feira (10), o Senac funcionou como ponto de vacinação e recebeu os trabalhadores para aplicar a primeira dose.

A vacinação deste grupo específico, o qual não está incluído no Programa Nacional de Imunizações, está sendo realizada mediante agendamento das próprias empresas. A iniciativa se deu em uma parceria da prefeitura com o entidades representativas do setor, que atuam no município, e vinha sendo articulada há algumas semanas para ser viabilizada.

Emely Modena, de 22 anos, pôde receber a sua vacina antes da data que estava prevista. "Ficamos sabendo que poderíamos vir tomar a vacina e logo viemos. A expectativa era muito grande e muito boa para esse momento, eu não esperava fazer hoje, minha idade estava prevista para semana que vem, mas fico feliz que já veio adiantada" disse.

Além disso, enquanto aguardava os colegas de trabalho receberem a primeira dose, destacou que a segurança para trabalhar agora fica maior. "O homeoffice nos ajudava de alguma maneira, fazendo com que evitássemos o contato, mas retornando e tendo esse contato com as pessoas na rua, tendo que se locomover todos os dias, e até com os próprios colegas de trabalho, gera um certo medo. Agora estando vacinada as coisas já começam a ficar diferente, então essa oportunidade para quem está trabalhando é incrível", completou ela que é analista de suporte.