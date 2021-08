Alunos do Ensino Fundamental voltam às aulas em São Leopoldo

Os alunos de 1° e 2° ano retornaram ao ambiente escolar nas escolas públicas de São Leopoldo nesta terça-feira. A retomada às atividades no ambiente escolar acontece de forma escalonada, dividindo as turmas em grupos reduzidos de alunos, que estão presencialmente em uma semana e na outra recebem as atividades pelas plataformas digitais ou impressas.

"É um momento de muito trabalho e observação e respeito aos protocolos sanitários, pois ainda estamos em pandemia, o importante é retornar com segurança. Estamos confiantes de que, seguindo o planejamento, conseguiremos concluir o retorno conforme o calendário apresentado", destacou o secretário de Educação, Ricardo da Luz.

De acordo com a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Emílio Meyer, Rosângela Nunes, o retorno ao ambiente escolar marca um momento esperançoso para professores e alunos. "Enquanto professora e diretora fico muito feliz por tê-los na escola novamente, é um sentimento de felicidade. Recebemos eles com todos os cuidados possíveis, seguindo os protocolos de segurança, aferindo a temperatura e disponibilizando álcool em gel. Desejamos que em breve possamos ter a nossa rotina de volta, com todos alunos aqui", afirmou.

As atividades nas escolas seguem os protocolos sanitários, com a disponibilização de álcool em gel, aferição de temperatura, demarcação dos espaços, uso de máscaras de proteção e distanciamento em todos os ambientes, garantindo a segurança de alunos, professores e funcionários. Além disso, todos professores e funcionários encontram-se vacinados contra a Covid-19.