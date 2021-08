Comissão é criada em Erechim para debater revisão do contrato de concessão do transporte público

Membros da Comissão de Estudos do Transporte Coletivo urbano de Erechim estiveram reunidos, nesta terça-feira (10), para o primeiro encontro de trabalho. A comissão tem como objetivo adequar o contrato de concessão do serviço com o novo cenário dos ônibus, com queda no número de passageiros e déficit financeiro das empresas.

Integram a comissão representantes das secretarias de Administração, Obras, Planejamento, Gabinete do Prefeito, Procuradoria, Sindicato dos Municipários de Erechim (SIME), Câmara de Vereadores, Empresa de Transporte Coletivo Urbano e Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER). Neste primeiro encontro ficou definida que a coordenação dos trabalhos será realizada pela presidente da Câmara de Vereadores, Ana Oliveira, que será a responsável pelo alinhamento entre os poderes Executivo e Legislativo, bem como pela convocação dos parlamentares de Erechim para participação efetiva nos trabalhos da comissão integrada.

Ainda, os representantes destacaram que a Comissão tem como principal meta de ação unificar as informações entre todos os entes participativos, buscando as melhorias necessárias ao transporte, bem como a análise das demandas apresentadas pela população. A periodicidade dos encontros será semanal.