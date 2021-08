Prefeitura dará auxílio a tradicionalistas de Passo Fundo

o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, esteve reunido com os patrões e representantes das entidades tradicionalistas do município e anunciou ações para o setor. Foi anunciado um investimento de R$ 250 mil para auxiliar nas despesas e manutenção de espaços e ações artísticas.

A 7ª Região Tradicionalista possui 25 entidades em Passo Fundo, sendo noves Centros de Tradições Gaúchas - CTG's, 14 piquetes, Quadro de Laçadores e Grupo Cavaleiros e a Associação de Trovadores Pedro Ribeiro da Luz. Cada uma poderá ser beneficiada com valores entre R$ 5 e 20 mil, pagos em uma única parcela conforme o projeto de lei. "Vamos ajudar nesse momento difícil em que não podem ser realizadas as atividades que mantêm financeiramente as entidades. É um projeto de lei que encaminharemos para a Câmara de Vereadores e contamos com a sensibilidade dos vereadores para aprová-lo", frisou o prefeito Pedro Almeida. Ele também confirmou investimento aproximado de R$ 83 mil na área campeira, em especial na parte de iluminação da pista de laço e melhorias no acampamento do Parque de Rodeios da Roselândia.

Para receberem a ajuda proposta pelo município, após a aprovação do projeto de lei, as entidades deverão se habilitar ao subsídio atendendo todos os requisitos do edital que será lançado. A ajuda, que deve ser liberada após aprovação da Câmara de Vereadores em até 60 dias, terá de ser empregada pelas entidades para minimizar suas despesas com água, luz, taxas, reformas (para quem tem sede) e ainda ajuda de custo para aquelas entidades que não têm sede mas que precisam continuar investindo para manter os grupos campeiros ou artísticos.