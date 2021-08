Novo Hamburgo cria projeto de cinema móvel para bairros da cidade

Os equipamentos do Cinemóvel já estavam em Novo Hamburgo, mas ainda faltava a estrela principal: a tela inflável. Com quase 8,5 metros de largura por 6,60 metros de altura, a tela chegou na última semana na sede da secretaria da Cultura e completa a estrutura móvel, que visa levar a arte e cultura do cinema para todos os cantos do município.

Composto por um sistema de sonorização e projeção, cadeiras plásticas e um veículo furgão, o Cinemóvel além de projeções do melhor do cinema ao ar livre, também poderá ser utilizado em transmissões ao vivo. "Será revolucionária a popularização do audiovisual na nossa cidade. Temos que comemorar o que está por vir. Levaremos o cinema ao contato de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ver o telão", comemora o secretário da Cultura, Ralfe Cardoso.

O Cinemóvel integra um dos cinco eixos do programa Novo Hamburgo Polo Audiovisual. A iniciativa surge com a missão de desenvolver atividades que envolvam da formação ao estímulo, estabelecendo parcerias com o objetivo de possibilitar a inserção do município no circuito audiovisual, seja ele regional, nacional ou internacional. O programa é a construção da política audiovisual do município, com ações correlatas ao fomento, como atração de investimentos.

Diversas ações já foram feitas, como os editais em parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) que juntos somam R$ 5.650.000,00 e a aquisição de equipamentos, como câmeras, gravadores e computadores, formando 70 kits que foram distribuídos em escolas do município, territórios da cidade, assim como na secretaria de Cultura e Escola Municipal de Arte Carlos Alberto de Oliveira.