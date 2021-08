Artistas poderão pintar estação do Trensurb em Canoas

A secretaria municipal da Cultura de Canoas realizou o workshop do projeto Nos Trilhos da Arte. Foram inscritos 28 artistas, a partir de chamamento público, para a qualificação que acontece em duas turmas, na Antiga Estação de Trem (Avenida Victor Barreto, 2301, Centro). A programação, que prevê o aperfeiçoamento de técnicas de aplicação do grafite, será conduzida pelo artista Moisés Tupinambá Bispo da Costa, o Motu.

Após participarem do workshop, os artistas terão cinco dias para encaminhar um projeto gráfico para a intervenção. A ação deve ser feita no muro que divide a cidade, entre os números 2301 a 2664, na avenida Victor Barreto, entre a Estação Canoas e a Antiga Estação de Trem. Posteriormente, seis projetos serão selecionados para participar da intervenção.

Cada um dos selecionados vai receber uma premiação de R$ 7 mil. Além do Motu, os artistas Fabiano Mota Luiz, Fabiano Gummo e Manoela Ribeiro, participam da comissão julgadora. Depois da pintura do muro, os artistas contemplados deverão ministrar oficinas de contrapartida nos equipamentos culturais descentralizados de Canoas, apresentando técnicas da arte do grafite.