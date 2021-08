Com média de 19 anos da frota de veículos, Codeca planeja renovação

A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) tem passado por sérios problemas financeiros. A situação financeira crítica, já de conhecimento público, vem impactando diretamente na operacionalização e na entrega dos serviços à comunidade. Por isso, a atual gestão da companhia fez um diagnóstico da situação, sobretudo da frota de veículos.

Foram mapeados, nestes primeiros meses do ano, as dificuldades estruturantes da Companhia e realizada a regularização dos contratos. A idade média da frota de 19 anos e a diversidade de marcas e modelos são dificuldades enfrentadas, fazendo com que a empresa tenha necessidade de itens variados em estoque e alta capacitação técnica da equipe de manutenção. Somado a isso, a falta de um plano de manutenção preventiva dos veículos e a programação de aquisição destes itens de estoque agravou ainda mais a qualidade do serviço oferecido pela empresa.

Atualmente, de 205 veículos da frota, 98 são caminhões. No mapeamento realizado, identificou-se que 43% tem problemas de alta complexidade, 30% de média complexidade e apenas 27% de baixa. "Em uma empresa do porte da Codeca ocorre justamente o inverso. A idade, o nível de complexidade dos problemas e a falta de manutenção preventiva nos deixam atualmente com 40% dos veículos em manutenção, o que dificulta a nossa operação", explica o diretor operacional da Codeca, Rafael Tregansin.

Paralelo à problemática técnica e operacional, a Codeca enfrenta um alto índice de absenteísmo, chegando a 30% de ausências no setor. A partir do diagnóstico, foram mapeadas prioridades de atendimento a curto e médio prazo como a busca por investimentos para a renovação da frota e sistematização do plano de manutenção corretiva e preventiva, que já está em andamento. Uma das tentativas é buscar financiamentos para viabilizar a modernização da frota. A ideia é, com isso, trazer uma melhor operacionalização do serviço.