Gramado terá festival gastronômico no mês de setembro

A cidade de Gramado vai servir de modelo para a retomada dos roteiros de eventos ligados à boa gastronomia, com o 13° Festival de Cultura e Gastronomia. Em formato presencial, o evento vai ocorrer de 2 a 12 de setembro, na rua Pedro Benetti. O acesso do público será gratuito, mas limitado.

Além da estrutura montada no Centro de Gramado, o festival terá diariamente oficinas virtuais de culinária e apresentações musicais itinerantes pela cidade. Com curadoria de chefs do Senac e Universidade de Caxias do Sul (UCS), 12 restaurantes locais serão selecionados para participar do festival. "O acesso do público será limitado em 240 lugares. Todos sentados", afirma Paula Kohl, gestora do festival e assessora de eventos da Gramadotur.

A estrutura montada na rua terá distanciamento entre as mesas, demarcação de distância no solo, totens de álcool em gel, higienização constante de superfícies e cardápios digitais. O uso de máscara é obrigatório para quem não estiver sentado na praça de alimentação. "Estamos tomando todas as medidas necessárias. O público vai estar em total segurança para participar do evento. Teremos músicos fazendo interações pelas ruas e convidando o público para prestigiar o evento. Nosso festival é cultura e vamos valorizar os artistas locais", destaca Diego Scariot, diretor de eventos da Gramadotur.

Entre os restaurantes selecionados, 10 servirão pratos salgados ao custo de R$ 30,00 e dois serão destinados para pratos doces, que custarão R$ 20,00. As oficinas gastronômicas serão transmitidas pelo Youtube. "O Festival de Gastronomia abre a temporada de eventos presenciais do segundo semestre, mostrando ser possível a retomada segura do turismo em nossa cidade, extremamente importante para nossa economia e geração de empregos", destaca Rosa Helena Volk, presidente da autarquia.