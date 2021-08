São Borja registra número 'expressivo' de focos de dengue

O Serviço de Vigilância em Saúde em São Borja concluiu levantamento sobre os focos do mosquito Aedes aegypti de janeiro até 31 de julho deste ano. Foram contabilizados 1.085 focos do inseto, considerando a área urbana e a localidade de Nhu-Porã. O número é considerado expressivo, o que leva a população a manter atenções redobradas.

Na região centro-sul da cidade foram registrados 489 focos, e outros 263 no bairro Pirahy. Na sequência, vem o bairro do Passo, com 164 ocorrências e o bairro José Pereira Alvarez, com 127. Na vila Umbu foram notificados 41 e em Nhu-Porã com apenas um caso.

A recomendação, com isso, é no sentido de eliminar todos os depósitos de água parada e que possam virar criadouros. Outro apelo é para evitar o descarte de pneus e de lixo em locais proibidos, pois são ambientes que também levam à propagação do mosquito.

Pela sua localização geográfica, São Borja é sempre identificada como região de risco. Entre as razões para isso estão a proximidade com a fronteira argentina e frequente circulação de pessoas e veículos até a Fronteira Oeste. Outra razão para alerta é o fato de que municípios próximos têm apresentado casos da doença em pessoas.