Hospital de Nova Prata inicia reforma de área para convênios e particulares

O Hospital São João Batista, de Nova Prata, iniciou a reforma de nove apartamentos destinados a pacientes com convênios ou particulares. As obras consistem na substituição do piso, das portas (serão ampliadas para acessibilidade), e das janelas (serão de alumínio e com persianas elétricas).

A parte elétrica também será adequada para iluminação de led, instalação de TVs telas planas, novos chuveiros e climatizadores. "Para otimizar a ocupação e os atendimentos de internações covid-19, caso voltem a aumentar, as obras acontecem simultaneamente em dois quartos para prosseguirem nos demais", explica o administrador da instituição, Marcos Santori. Ele também ressaltou que todos os apartamentos e todas enfermarias destinadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) receberam reformas e melhorias recentemente.