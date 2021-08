Dois loteamentos são entregues a famílias de Santa Cruz do Sul

Foi realizada, nesta sexta-feira (6), a entrega de 432 moradias em dois loteamentos a famílias de baixa renda que viviam em áreas de risco e de proteção ambiental na cidade de Santa Cruz do Sul. Cerca de 1,7 mil pessoas foram beneficiadas. As casas fazem parte do programa Casa Verde e Amarela, do governo federal.

Os empreendimentos oferecem infraestrutura completa, com aquecimento solar, água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. Além disso, há circulação de transporte público, creche, escolas, Unidade Básica de Saúde e posto de segurança na região.

No Loteamento Santa Maria, foram investidos R$ 10,6 milhões para permitir a entrega de 163 unidades habitacionais. Já no Loteamento Mãe de Deus, 269 famílias foram beneficiadas com a casa própria, com investimentos na ordem de R$ 25,2 milhões. Presente à entrega das chaves, o ministro Rogério Marinho falou sobre as novas moradias. "Sabemos que há um déficit habitacional no Brasil inteiro, uma demanda muito grande por moradia e estamos fazendo todo o possível para responder a esse clamor popular. E ações como essa dão significado à profissão que exercemos: servir ao povo", afirmou.

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, também participou da cerimônia e comemorou a entrega dos loteamentos. "Hoje é um dia de grande alegria. O que estamos fazendo aqui é o mais puro significado de cuidar das pessoas, de cuidar da nossa gente. São pessoas que provavelmente irão dormir, pela primeira vez, numa cama quentinha, dentro de uma casa, sem sentir o vento gelado e ser atingido pela água das chuvas ou de enchentes", disse.