Feirão de empregos mobiliza cerca de1,5 mil pessoas em Passo Fundo

Cerca de 1.500 pessoas buscaram um novo emprego, em iniciativa promovida pela prefeitura de Passo Fundo. O Café com Emprego deu a oportunidade dos candidatos de dialogarem com recrutadores de diversas entidades e empresas, de diferentes setores produtivos, buscando a inserção no mercado de trabalho.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, que coordenou a organização do evento, avaliou o Café com Emprego como uma ferramenta importante para ampliar o papel da Prefeitura e da Administração como indutoras do crescimento econômico. "Das 1.500 pessoas que participaram desta primeira edição do evento, mais de 500 vão passar, agora, por entrevistas individuais e pelos processos internos de cada instituição. É um número bastante expressivo", observou.

Ainda de acordo com ele, a iniciativa cumpriu com o objetivo de promover o encaminhamento de centenas de pessoas para o mercado de trabalho. "Agora, estas pessoas que cadastraram e tiveram seus currículos pré-analisados no Café com Emprego passarão pelas demais etapas internas de cada empresa. Facilitar este encaminhamento inicial foi essencial para conseguirmos auxiliar muitas pessoas a retornarem para o mercado de trabalho formal", pontuou.

Para o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, as vagas disponibilizadas demonstram, entre outros fatores, a retomada da economia local em meio a um cenário de pandemia. "Muitas pessoas perderam seus empregos durante a pandemia e precisam retornar ao mercado de trabalho. Acreditamos que este evento é uma possibilidade concreta disso ocorrer", defendeu Pedro.