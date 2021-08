Teutônia confirma realização da Semana Farroupilha de modo presencial

Uma reunião entre a prefeitura de Teutônia, Piquetes, Centro Cultural Tradicionalista (CCT) e Centros de Tradição Gaúcha (CTGs), foi confirmada a realização do 5º Acampamento Farroupilha e 4º Desfile Farroupilha de Teutônia. O acampamento ocorrerá entre os dias 11 e 20 de setembro, no Centro Administrativo Municipal, com realização da Prefeitura de Teutônia e CTG Rincão das Coxilhas, do bairro Languiru.

O evento foi autorizado pelo Comitê de Atenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus (COE) de Teutônia. Em reunião com as entidades tradicionalistas foram informados os protocolos e cuidados que deverão ser seguidos, rigorosamente, para que o evento possa ocorrer sem riscos à saúde pública. O objetivo é oportunizar um momento de interação entre as pessoas, com todos os cuidados, e manter viva a cultura e a tradição gaúcha. A programação completa será divulgada no decorrer do mês de agosto.