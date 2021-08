Furg e Corsan assinam parceria para novos projetos

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg), através do Parque Científico e Tecnológico (Oceantec) assinou junto à Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) um protocolo de intenções entre as duas instituições. O objetivo faz parte do Programa de Inovação da Corsan para promover fomento às atividades científicas e tecnológicas para a inovação no segmento do setor de saneamento no Rio Grande do Sul.

O reitor da Furg, Danilo Giroldo, afirmou que a parceria vem de longa data. "É uma satisfação ver nosso quadro técnico e estudantes resolvendo problemas reais e os resultados contribuindo para a sociedade. Dessa forma, é uma satisfação estar aqui novamente para a renovação dessa parceria", disse.

O diretor comercial, de inovação e relacionamento, Jean Carlo Flores Bordin ressaltou que a instituição está empenhada com seu novo programa de inovação e afirmou que a universidade é a maior parceira nesse sentido. "Reforçamos e validamos nosso compromisso, que é o ciclo dois do projeto Estação de Tratamento de Água (ETA) 4.0 e do poço 4.0 que será iniciado em breve na cidade de Alegrete", disse.