Shopping de Canoas tem atração voltada para as crianças

Com a intenção de reavivar nas novas gerações a montagem de blocos educativos, transformando ideias em figuras fantásticas, o ParkShopping Canoas traz o Mundo dos Blocos. A atração, que fica até 15 de setembro, está no Piso L3, em frente à Praça de Alimentação.

O Mundo dos Blocos propõe uma volta ao passado nas montagens de bloquinhos, porém em escala ampliada com vários espaços: Fazendo a Arte (casinhas de papelão montadas para as crianças colorirem), Basquetinho (cesta de basquete para os pequenos jogarem), Túnel das Cores (túneis feitos com os blocos para a criançada desbravar), Passeio Mágico (caminho entre as atividades) e Monte e Remonte (várias imagens de personagens de desenhos animados que podem ser desmontadas e montadas). É uma oportunidade para que os pais mostrem aos seus filhos um pedacinho da sua infância, divertindo-se em família em um ambiente criativo, intuitivo e super colorido.