Carroceiros de São Leopoldo buscam alternativas de trabalho

Representantes da prefeitura de São Leopoldo estiveram reunidos com lideranças dos carroceiros de bairros da cidade para debater o fim gradativo do uso da tração animal e alternativas de trabalho e renda. A reunião foi coordenada pelo secretário-geral de Governo, Nelson Spolaor, e teve a presença de lideranças do município.

Desde o dia 1 de agosto está proibido o trânsito de carroças e charretes a no Centro da cidade, que abrange o perímetro entre as avenidas João Correa, Mauá, Dom João Becker e a BR-116. A cidade foi dividida em nove zonas para que as mudanças sejam implementadas. "O objetivo disto é fiscalizar de forma eficiente a circulação de carroças nas regiões e prestar o devido suporte às famílias", concluiu o secretário.

Em outra reunião, um grupo de trabalho trouxe o debate sobre alternativas para estes veículos. Uma das propostas trazidas foi um triciclo elétrico, que está sendo planejado pela ONG Engenheiros pela comunidade em parceria com a Unisinos. Na próxima reunião do grupo, o desenho do protótipo deve ser apresentado.

O secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social, Ricardo Charão, que participou da reunião, enfatizou a importância do cadastramento dos proprietários de carroça que fazem o uso da tração animal como fonte de renda. "Precisamos saber o tamanho da situação, mas só conseguiremos apresentar uma formas viáveis de substituição da utilização desses animais ou outras fontes de sustento dessas famílias a partir desse levantamento. Por isso é indispensável a adesão ao cadastramento", disse. Durante a reunião foi encaminhada a criação de um calendário de cadastramento para os próximos 30 dias, em todas as regiões da cidade