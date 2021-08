Santa Maria aprova lei que modifica tamanho de prédios onde ficaria a futura Escola de Sargentos do Exército

A prefeitura de Santa Maria deu mais um passo para se qualificar tecnicamente na busca pela nova Escola de Sargentos (ESA) do Exército Brasileiro. O vice-prefeito Rodrigo Decimo sancionou a lei que permite a construção de prédios de até 25 metros de altura (até oito pavimentos) na área onde deverá abrigar a Vila Militar, no bairro Caturrita.

A lei foi aprovada por unanimidade entre os 21 vereadores. Na prática, a legislação institui um plano setorial que implementa nova possibilidade pontual no Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial. "É mais uma prova do esforço que Santa Maria está fazendo para garantir que está pronta para receber esse investimento do Exército Brasileiro. Graças ao entendimento entre o Executivo e o Legislativo, conquistamos essa condição que atende às exigências do Exército", afirma Decimo.

O documento foi entregue ao vice-prefeito pelo líder do governo na Câmara, o vereador Alexandre Vargas nesta semana. "A aprovação dessa iniciativa é uma construção coletiva que envolveu toda a Câmara de Vereadores e, com certeza, é de suma importância para Santa Maria que, neste momento, participa da disputa para ser a sede da ESA", reforça Vargas.