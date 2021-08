Prefeitura de Ivoti investirá R$ 3,8 milhões em pavimentação de ruas

A prefeitura de Ivoti iniciou os serviços de pavimentação asfáltica no município. As melhorias contam com o investimento de R$ 3.8 milhões, oriundos de recursos próprios. Conforme o secretário de Obras, Eduardo Bays, 23 trechos receberão a melhoria, equivalente a mais de seis quilômetros de pavimentação.

"Serão contempladas 19 ruas. A empresa iniciou as obras nesta semana e devem ser concluídas em torno de 60 dias", comenta. O prefeito Martin Kalkmann destacou a importância da obra para a melhoria na infraestrutura do município. "Essa é mais uma obra para a comunidade e demonstra o empenho e o compromisso da nossa administração. O asfalto traz mobilidade urbana a motoristas e pedestres. Tudo isso é reflexo de compromisso para proporcionar ao povo ivotiense melhores condições de vida", disse.