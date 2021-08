Delegacia da Polícia Civil de Itaqui é a primeira a ter energia solar

A Polícia Civil, com a colaboração da comunidade, instalou o sistema de geração de energia solar na Delegacia de Polícia Civil de Itaqui. A iniciativa, pioneira no Estado e no Brasil, tem objetivo de buscar inovação e sustentabilidade.

O sistema fotovoltaico implantado conta com 13 módulos (placas) de 445 Wp e inversor de 8.500 Wp monofásico. Conforme projeções, representará uma economia de aproximadamente R$ 500,00 por mês na conta de luz, ou seja, com base nas médias atuais, haverá uma redução de 22% da carga.

Nesse contexto, o projeto, que contou com a contribuição de empresários, empresas e pessoas físicas para o financiamento, elaboração e instalação, acarretará uma maior economia para o Estado. O projeto é uma concretização da Polícia Civil e da comunidade local e pode ser levada para outros municípios.