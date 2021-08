Ação em Lajeado busca evitar ocupação irregular de áreas

A partir de uma determinação do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul, a prefeitura de Lajeado participou de uma operação, junto com a Brigada Militar e a Polícia Civil, para evitar ocupação irregular de áreas públicas do município localizadas no bairro Santo Antônio. Na operação, com o apoio de secretarias municipais, foram fechados vias informais que davam acesso a áreas e terrenos que estão sendo ocupados de forma irregular na região.

Ao fechar as entradas, o objetivo é impedir que outras pessoas se aproveitem do trajeto para se apossar ilegalmente de outras áreas próximas. O MP solicitou a medida em reunião realizada com a administração municipal. O intuito é alinhar as ações ao processo de regularização das áreas ocupadas que está sendo intensificado pela prefeitura para impedir o uso indevido de terrenos pertencentes ao município.