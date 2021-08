Feira de produtos coloniais começa no fim de semana em Nova Petrópolis

Tem início nesta sexta-feira (6) o Festival Sabores da Colônia, evento que mescla programação presencial e online e vai até o dia 22 de agosto. A abertura oficial, com manifestação de autoridades e show da Banda Exemplo acontece às 19h, com transmissão ao vivo pela página da prefeitura de Nova Petrópolis no Facebook.

Ao longo da sexta-feira, os visitantes do Festival Sabores da Colônia já poderão aproveitar duas das principais atrações do evento: a feira, com exposição e venda de produtos coloniais na Rua Coberta, e os passeios de jardineira, com três opções de trajeto saindo da Praça das Flores. "A feira de produtos coloniais, com um total de 23 expositores, e os passeios de jardineira são atrações fixas do festival, que estarão à disposição do público em todos os dias de programação, das 9h às 19h", detalha o secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos.

No primeiro sábado da programação, a atração extra do Festival Sabores da Colônia será a oficina de Apicultura e Meliponicultura. A atividade acontece às 10h. No domingo, os visitantes de Nova Petrópolis terão a oportunidade de conhecer a zona rural, através de uma caminhada promovida pela Associação Tchon Ji. A Caminhada Roteiro Sítio Grünes Paradies, tem início às 8h junto ao Moinho Rasche. O trajeto tem 16,2 km e o custo da inscrição é de R$ 30,00.

"Nosso interior está repleto de riquezas, como as cadeias produtivas da agricultura familiar, a cultura e as belezas naturais. E as atividades do Festival Sabores da Colônia irão proporcionar ao público a possibilidade de conhecer mais do lado rural de Nova Petrópolis", afirma o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Jorge Luiz Lüdke.