Gramado obtém liberação para ter público em espetáculos do Natal Luz

A Gramadotur obteve aprovação de todos os protocolos exigidos pelo Estado e município para a realização dos espetáculos e atrações do 36º Natal Luz de Gramado, previsto para começar em outubro. Houve uma redução da capacidade de público em todos eles, garantindo segurança aos espectadores, artistas e profissionais que atuam nos eventos.

Por ora, cada apresentação foi autorizada a ter um terço do público que costumava receber antes da pandemia. A ampliação da capacidade vai depender do cenário estadual e regional próximo do início do evento, e precisará ser debatido com o Gabinete de Crise do governo estadual.

Com essa liberação, a autarquia anunciou seus principais espetáculos (shows). Serão cinco atrações, entre elas duas novidades: O Primeiro Milagre do Menino Jesus e O Reino do Natal. Também estão previstos Nativitaten, O Grande Desfile de Natal – Celebrando Tradições e Natalis – A Criação. O valor dos ingressos varia de acordo com o espetáculo e a data da apresentação.

A Gramadotur trabalha agora para iniciar a venda dos ingressos o mais breve possível. Os ingressos estarão à venda pelo site oficial (natalluzdegramado.com.br) e o início será comunicado pelas redes sociais do evento. As demais atrações da programação oficial do 36º Natal Luz de Gramado em breve serão divulgadas.

Os valores variam entre R$ 100,00 e R$ 410,00, dependendo do local escolhido pelos espectadores. O 36º Natal Luz que acontece de 28 de outubro até o dia 30 de janeiro de 2022.