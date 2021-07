Hospital de Passo Fundo terá grupo para analisar investimentos

A captação de recursos para viabilizar os novos projetos de investimentos no Hospital Beneficente Dr. César Santos (HBCS), em Passo Fundo, tem gerado resultados. A instituição passa por um diagnóstico e de planos de ações e gestão estruturados para viabilizar o desenvolvimento da instituição em curto, médio e longo prazos.

É o que explicou o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, ao definir a instalação de um grupo de trabalho envolvendo secretários de governo e a administração da casa de saúde para prospectar "o futuro do Hospital, envolvendo, entre outros fatores, a evolução de processos internos e a organização do quadro de servidores, por exemplo". O Executivo determinou que esta comissão técnica da prefeitura contribua com a formatação do diagnóstico sobre a modernização e os investimentos no Hospital Municipal.

O secretário de Gestão, Dailon Barp, comentou que o objetivo central deste plano é permitir um diálogo intersetorial, fomentando e acelerando processos e fluxos. "Precisamos pensar no Hospital como um importante vetor do desenvolvimento da saúde. Por isso, este grupo de trabalho vai atuar em um diagnóstico sobre todos os investimentos já feitos, e que somam mais de R$ 8 milhões, e também prospectar os novos projetos para os quais estão sendo captados recursos, como o Hospital Dia da Criança e a Nova Emergência", disse ele, complementando que o planejamento relaciona-se com todas as esferas administrativas, gerenciais, operacionais e técnicas a instituição.

Conforme o diretor-presidente do Hospital Municipal, Róger Teixeira Borges, a instituição vem passando por uma série de transformações e melhorias que a preparam para receber todos os novos investimentos que estão sendo planejados. "As obras de reforma e ampliação, junto com as ferramentas de gestão adotadas, vão tornar possível concretizar o projeto de um Hospital moderno, capaz de atender com muita qualidade e eficiência a população", salientou.

Borges reiterou que tanto o diagnóstico quanto o plano de gestão representam um esforço coletivo da Administração para aperfeiçoar o serviço prestado pelo Hospital. "Essas iniciativas fortalecem ainda mais o papel da instituição. É um trabalho produzido por muitas pessoas que estão comprometidas e engajadas no processo de tornar o Hospital uma referência em saúde no nosso município", resumiu.