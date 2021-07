Novo Hamburgo anuncia calendário de vacinação contra a Covid-19 até 23 anos

A vacinação contra a Covid-19 em Novo Hamburgo já está com os públicos a serem imunizados definidos nesta terça-feira (27) até a quinta-feira (29), pela secretaria municipal de Saúde. O drive-thru da Fenac também vai receber agasalhos e alimentos não perecíveis. Os mantimentos mais necessitados são arroz, massa, feijão, óleo de soja, farinhas de trigo e de milho, açúcar, leite em pó e biscoitos.

Nesta terça-feira, a imunização será direcionada para a aplicação da primeira dose em industriários de 22 anos ou mais e para pessoas com 27 anos ou mais. Já na quarta-feira (28), o município abre a possibilidade de imunização para o público em geral com 26 e 25 anos. A vacinação no drive-thru será de primeira dose para com 23 anos ou mais na quinta-feira (29).

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto, cartão do SUS ou comprovante de residência. No caso de o comprovante estar em nome de outra pessoa, é necessário registrar em cartório declaração de que quem vai ser vacinado reside no local. São aceitos como comprovante de residência: contas de energia elétrica, água, telefone fixo e cópia do contrato de aluguel, neste caso também autenticada em cartório.

Já os industriários mais devem apresentar carteira de trabalho ou contracheque, documento de identidade e declaração da empresa (o modelo está disponível no site da prefeitura), com indicação de CNAE e sua descrição. Não serão imunizados moradores de Novo Hamburgo que trabalham em outros municípios.