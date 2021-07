Parobé vai investir R$ 10 milhões em troca de lâmpadas por LED

O prefeito de Parobé, Diego Picucha, a secretária de Planejamento Josiane da Rosa e sua equipe técnica apresentaram aos vereadores da cidade um projeto que contempla a implantação de iluminação pública em LED em 100% das ruas. Também foram apresentadosos embriões de outros dois projetos; o da construção de uma usina de energia solar, capaz de atender a demanda de todos os prédios públicos do município e da iluminação pública da cidade, bem como a ampliação do sistema de videomonitoramento da cidade, que é efetuado pela Brigada Militar (BM), com a ampliação dos atuais seis para 30 pontos com câmeras.

Segundo Picucha, o projeto técnico que contempla a substituição da iluminação pública atual por lâmpadas de LED tem com o objetivo reduzir o consumo energético, substituindo lâmpadas de baixo rendimento como vapor de sódio, vapor metálico e mistas por luminárias LED de alto rendimento, além de proporcionar maior luminância as vias. "Foram mapeados 7.414 pontos em toda a cidade, na área urbana e no interior, entre pontos de luz que serão substituídos e outros que serão implantados. O projeto está orçado em cerca de R$ 10 milhões de financiamento que está sendo pleiteado via BRDE, incluindo ainda no projeto a iluminação da ERS 239 em todo o trecho que cruza pelo nosso município", explica. Com a economia de mais de 50% nos custos que o novo sistema proporcionará, o financiamento poderá ser pago em cerca de 100 meses.

A primeira fase do projeto de troca das lâmpadas atuais pelas de LED já tem início nos próximos dias, com a substituição da iluminação da avenida Artuino Arsand, via que ainda passará por uma revitalização. Sobre os projetos da usina solar e da ampliação das câmeras, a prefeitura irá detalhar como ele será implementado nos próximos dias.