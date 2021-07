Grupo de teatro faz apresentação virtual em Terra de Areia na quinta-feira

O grupo Teatro a Bordo leva ao município de Terra de Areia o projeto "Caixola de Histórias para Ler e Ouvir", em formato virtual. A atividade virtual no dia 27/07 (quinta-feira), às 16h, através da plataforma Zoom, com transmissão ao vivo no YouTube e na página do Facebook da Companhia. Para se apresentar do sarau e ter direito ao certificado basta fazer o cadastro no link (forms.gle/8T9oh4p3rBY7Fs3x7).

O município sedia a última etapa do espetáculo, que já passou por Três Forquilhas e Três Cachoeiras. Desta vez, os participantes da atividade contarão causos e curiosidades sobre as histórias e lendas da cidade no intuito do grupo recolher e recriar o que ouviu, registrando tudo em um livro que será lançado ainda este ano. Participarão do encontro a pedagoga Janaina Marchi Schutz e o poeta Silvio Borges. A atividade é gratuita e aberta ao público.