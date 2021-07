São Leopoldo tem ação emergencial para pessoas em situação de rua

A prefeitura de São Leopoldo lançou um plano emergencial para atendimento de pessoas em situação de rua e famílias residentes das áreas de maior risco e exposição ao frio na cidade. A partir desta terça-feira (27) até a próxima segunda, 1 de agosto, será realizada readequação temporária dos serviços ofertados no Centro Especializado para a População Adulta de Rua (Crepar) e Centro Pop, ampliando as vagas de 41 para 60.

forte massa de ar frio que chega ao Rio Grande do Sul O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) estará nas ruas das 19h às 23h neste mesmo período para realizar um trabalho de convencimento às pessoas em situação de rua a acessarem o serviço. Aqueles que possuem animal de estimação poderão levar o pet junto aos serviços durante este período. A medida foi tomada por conta de uma

Conforme explicou o titular da secretaria de Desenvolvimento Social, Fábio Bernardo, mesmo nos dias de maior frio deste inverno, as vagas no Crepar e Centro Pop não ultrapassaram a média de 35 ocupadas. "Se for necessário, poderemos ampliar ainda mais, além das 60 que ofereceremos.", reforçou. As equipes de abordagem social desempenham escuta qualificada e sempre respeitam o desejo individual de as pessoas acessem ou não. Para aqueles que optarem por permanecer na rua, será distribuído cobertores e alimentação quente no período determinado das ações emergenciais.

Para atendimento às comunidades de grande risco social e exposição ao frio, será distribuída para comunidades, em parceria com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar (Comsea), a quantidade de 150 quilos de alimentos, a fim de que os espaços de preparação de alimentos possam ofertar jantas quentes à noite. Além disso, através dos cinco Centros de Referência de Assistência Social (Cras), 725 famílias estão recebendo cestas básicas de uma doação realizada pelo governo do Estado.

Através dos Cras, as pessoas cadastradas também poderão receber cobertores. Para atender aquelas de maior risco, o critério seguido vai priorizar as famílias com maior número de crianças. "Garantindo local de acesso às pessoas em situação de rua e comunidades mais vulneráveis de São Leopoldo, distribuindo cobertores e roupas, bem como garantindo segurança alimentar e atendimento à saúde em caso de complicações de saúde como hipotermia, a cidade se prepara e se previne contra o frio", reforçou o secretário Fábio Bernardo.