São Borja assina convênio para pacientes com câncer

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, assinou o convênio com empresa especializada para hospedagem de pacientes são-borjenses que necessitam de tratamento oncológico na cidade de Ijuí. A casa de hospedagem dispõe de toda estrutura para alojar com qualidade e segurança as pessoas que estão realizando quimioterapia ou radioterapia, bem como seus acompanhantes.

O convênio garante acomodação por todo tempo em que os pacientes estiverem em tratamento no Hospital de Caridade de Ijuí. Além dos quartos e de cozinha totalmente equipados para bem atender os hóspedes, o local ainda possui wi-fi e estacionamento.

O convênio terá validade de um ano e, segundo o prefeito, a medida se fazia necessária de forma urgente. "Quem encontra-se em tratamento de saúde não pode esperar. Por isso, tomamos essa medida para que os pacientes de São Borja que precisam ir a Ijuí para fazer os procedimentos de oncologia fiquem bem hospedados, juntamente com seus acompanhantes, e isso possa inclusive colaborar para uma recuperação de forma mais rápida", afirma o prefeito.