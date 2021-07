Queimadas são identificadas em parques de Caxias

Nas últimas 72 horas, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul registrou quatro incêndios no Parque dos Pinhais e no Marrecas, em Vila Seca e no Complexo Dal Bó, no bairro Fátima. Conforme o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti, equipes da autarquia avaliam as dimensões das áreas atingidas.

As causas do incêndio não estão esclarecidas, mas uma possibilidade é que tenha se alastrado a partir de propriedades vizinhas. "Naquela região a prática de queimada é normal. Qualquer faísca levada pelo vento pode começar o incêndio. Não se tem indícios de que tenha sido criminoso. O que queimou foi praticamente área de campo", observa.

A autarquia apela por cuidado no processo de queima de campos, que iniciam em julho. "Pedimos para que quem for fazer o trabalho monitore a intensidade do fogo, e, não o faça em dias quentes", reforça.