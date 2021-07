Alunos de escolas públicas de Rio Grande recebem 102 celulares para auxiliar no acompanhamento das aulas

A secretaria de Educação de Rio Grande fez a entrega de 102 aparelhos de telefonia celular com chip para diretores de 26 escolas da rede pública. Os aparelhos vão ser repassados pela direção das escolas a estudantes em situação de vulnerabilidade econômica-social.

O repasse faz parte do Projeto Educação Inclusiva Digital e é uma parceria firmada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e a prefeitura. A escolha das escolas que terão estudantes beneficiados por cada remessa de dispositivos eletrônicos está sendo realizada a partir da priorização de bairros mais vulneráveis da cidade, atendendo, preferencialmente, famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, a partir de informações do Cadastro Único da Assistência Social do Rio Grande.

A parceria possibilitará o acesso a recursos tecnológicos de comunicação de estudantes oriundos de famílias que não possuem dispositivos eletrônicos, para participação das aulas remotas, bem como para o desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais. Os aparelhos foram repassados para atender alunos da rede pública escolar em situação de vulnerabilidade econômica-social, agregando os esforços com a intencionalidade de fazer cumprir o direito da garantia das aprendizagens dos estudante, explica Vânia Cerqueira, da Superintendência Pedagógica da secretaria.