Esteio prorroga o auxílio emergencial municipal por 3 meses

os beneficiários têm acesso a um valor mensal de R$ 100,00 Os pagamentos às famílias contempladas pelo auxílio emergencial municipal de Esteio, chamado de Programa Renda Certa serão prorrogados por três meses. A decisão foi anunciada prefeitura. Pela iniciativa,disponibilizados em um cartão magnético que deve ser utilizado, exclusivamente, no comércio local para a compra de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene, medicamentos e gás de cozinha.

O município selecionou 300 pessoas o benefício, entre 515 solicitações realizadas. A avaliação verificou se os candidatos preenchiam os requisitos de elegibilidade, como não receber outro benefício ou auxílio decorrente de programa de transferência de renda federal e estadual, permanente ou eventual; ter filhos em idade escolar ou com idosos como dependentes; ou receber Bolsa-Família abaixo de R$ 178,00.

As primeiras parcelas foram pagas em maio e junho, totalizando R$ 51,4 mil depositados, enquanto a terceira, do mês de julho, deve ser liberada até o próximo dia 30. Com a prorrogação, os valores serão repassados, também, nos meses de agosto, setembro e outubro, com estimativa de destinação de mais R$ 93,2 mil.