Santa Cruz do Sul pode ter centro voltado aos autistas

Os prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) e o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Pardo (Cisvale) encaminharam demandas para a região, durante reunião. Uma delas pretende instalar um Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Santa Cruz do Sul.

Os centros de referência fazem parte do projeto TEAcolhe, lançado em abril de 2021 pelo governo do Estado. São espaços com atendimento especializado para pessoas com autismo e suas famílias, com uma equipe composta por três profissionais, sendo um médico e outros dois das seguintes categorias: terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo ou psicomotricista.

A intenção é instalar a unidade no Centro Regional de Especialidades Médicas (CREM), situado junto ao prédio do Cisvale. Parte do investimento será repassado pelo Estado, enquanto o restante será subsidiado com recursos próprios do consórcio. "Fiquei extremamente contente que os prefeitos concordaram com a proposta para instalarmos este centro de referência. Precisamos oferecer um tratamento digno, além de fortalecer e qualificar a rede de atenção às pessoas com TEA e suas famílias no Vale do Rio Pardo", afirmou a prefeita de Santa Cruz do Sul e presidente do Cisvale, Helena Hermany.

A diretoria executiva do Cisvale irá agora encaminhar a intenção e também toda a documentação ao governo do Estado para habilitar-se a receber o Centro. Recentemente, Pelotas recebeu o aval estadual para transformar o seu centro, que era regional, para o atendimento de todo o Rio Grande do Sul.