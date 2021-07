Entidade de Sapiranga quer mudança no traçado projetado da ERS-010

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga tratou junto à prefeitura de uma alteração no projeto original da ERS-010, chamada de Rodovia do Progresso, com o objetivo de manter o fluxo de veículos que vai em direção à Serra para estimular diversos setores econômicos do município. O traçado da rodovia, que ainda não previsão para sair do papel, é visto como alternativa para desvio do tráfego da BR-116, contornando a região metropolitana de Porto Alegre e formando um anel viário em conjunto a outras rodovias, como a BR-448.

Se o projeto for executado, a expectativa é de que ele envolva indiretamente cerca de 90 municípios - 11 deles de forma direta, sobretudo na Região Metropolitana. Em seu projeto original, o fluxo de Porto Alegre, seja turismo, em virtude do aeroporto, ou deslocamento de mercadorias de Porto Alegre par aa Serra não passariam por Sapiranga.

No pedido oficial feito ao poder executivo, a CDL Sapiranga lembrou ainda que a Rota do Sol já retirou o fluxo da Serra (Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, Nova Petrópolis e demais cidades que passava por Sapiranga) até o litoral. "Essa situação prejudicaria muito o turismo, a implantação da rota germânica, o comércio, a indústria e serviços de Sapiranga. Como consequência, haveria o temor de uma recessão econômica", afirmou a presidente da CDL Sapiranga, Clarice Strassburger.

A via terá 41 quilômetros de extensão e servirá de interligação entre a ERS-239, em Sapiranga e a BR-290, a freeway. Em seu traçado original a rodovia teria seu entroncamento no Posto de Comando Rodoviário da Brigada Militar, em Campo Bom. Entretanto, em análise ao mapa, o proposto é iniciar nas proximidades da divisa com Araricá. O pedido deve ser levado ao governo do Estado.