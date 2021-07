Estudo de sustentabilidade será feito em arroio do Vale do Taquari

Entidades do Vale do Taquari e o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas estão iniciando estudos para desenvolver um projeto de sustentabilidade sobre a microbacia hidrográfica do Arroio Harmonia. Em reunião, o grupo debateu sobre as possibilidades de estudo que serão desenvolvidas para este fim.

O propósito principal é promover a sustentabilidade desta microbacia, pertencente à bacia Taquari-Antas. Ela abrange um território de aproximadamente 17 quilômetros quadrados, desde as imediações da Lagoa da Harmonia, em Linha Harmonia, na cidade de Teutônia, até a primeira ponte na estrada da Várzea, sobre o Arroio Harmonia, de quem transita entre os bairros Teutônia e Languiru.

As entidades pretendem, ampliar o conhecimento das comunidades sobre a situação hidrográfica, estimulando também a conscientização, principalmente dos jovens, sobre importância de um cuidado com os recursos hídricos e o meio ambiente como um todo. Segundo o diretor de geração e comercialização de energia da Certel - que compõe o grupo - Julio Cesar Salecker, que também é vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas e presidente do Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias, é muito importante que se promova a discussão sobre as condições hídricas.

"A Microbacia do Harmonia tem a sua importância, seja pelo histórico da Lagoa da Harmonia e do próprio Arroio Harmonia, que acaba desembocando no Arroio Schmidt e, por conseguinte, no Arroio Boa Vista que, por fim, deságua no Rio Taquari. E conscientizar a sociedade sobre como é possível preservarmos esses recursos é de suma importância", avalia. O tema será abordado, também, em disciplinas de cursos da Univates.