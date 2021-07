Estacionamento rotativo com 444 vagas será aberto no Centro de Gramado

A mobilidade urbana do Centro de Gramado deve ganhar um reforço a partir de agosto, com a abertura do estacionamento rotativo do Vita Boulevard, novo empreendimento que está sendo construído na cidade, com lojas, escritórios e apartamentos. Das 510 vagas do empreendimento, 444 farão parte do sistema rotativo, que será administrado pela Safe Park.

A empresa é responsável por 130 estacionamentos nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, administrando mais de 30 mil vagas. Cabe destacar que Gramado conta atualmente com 1.228 vagas de estacionamento pago e rotativo na área central da cidade, e as novas 444 representam um aumento de 41% do número atual de vagas, que tem sido um dos problemas do município com o recebimento de turistas, sobretudo na alta temporada.