São Leopoldo vacinará adultos com 18 anos até o dia 26 de agosto

previsão de acordo com a disponibilidade de doses O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi e o secretario municipal da Saúde, Marcel Frison, anunciaram o calendário de vacinação contra a Covid-19 para as faixas etárias que ainda restam. Segundo a previsão da prefeitura, a faixa etária de 18 anos tomará, pelo menos, a primeira dose do imunizante até o dia 26 de agosto. O calendário é uma, sujeito à alterações.

Segundo o prefeito Vanazzi, se as vacinas chegarem de acordo com o calendário proposto pelo Ministério da Saúde, será possível cumprir a meta de vacinação estipulada para o município. "Dependemos do que o Ministério da Saúde e governo do Estado nos informou no processo de distribuição de vacinação. Se for cumprido o calendário apresentado e entrega das vacinas aos municípios, dentro desse calendário nós concluímos o processo de vacinação da população leopoldense com a primeira dose de todas as pessoas vacináveis de 18 anos ou mais na nossa cidade" destacou

O secretário Marcel Frison afirmou que a projeção pôde ser feita por conta do processo de distribuição das doses, através do Estado. "Agora facilitou um pouco da distribuição das doses por conta do critério da idade, isso dá uma estabilidade no processo da partilha dessas doses e entrega para nós. E, a partir de tudo isso, conseguimos fazer uma projeção para que as pessoas tenham uma ideia da data em que vão poder realizar a sua vacinação" afirmou.

O calendário de São Leopoldo prevê que, até a sexta-feira (30), adultos com 27 anos recebam as vacinas. Na primeira semana de agosto, pessoas com 25 anos serão contempladas. Posteriormente, entre 9 e 17 de agosto, será a vez da faixa etária de 21 anos poder buscar os postos para a vacinação. E, no dia 26 de agosto, segundo o calendário previsto, deve ser aberta a vacinação para adultos de 18 anos ou mais.