Univates inicia segundo semestre em modelo híbrido

O segundo semestre letivo da Univates inicia nesta segunda-feira (26), para estudantes de cursos técnicos e de graduação presenciais e a distância. O retorno será de forma parcial, com a orientação de que os professores ministrem suas aulas nas dependências da universidade, de forma síncrona para os alunos que não tiverem como se deslocar à instituição e presenciais para aqueles que optarem por vir para o campus.

A expectativa é que, a partir de setembro, após avaliações realizadas ao longo de agosto, todas as aulas da Univates retornem à presencialidade no campus. A universidade coloca em prática todas as medidas de prevenção à transmissão do coronavírus, o que torna os espaços do campus locais seguros para a realização das aulas. Nesse sentido, os estudantes têm a segurança de transitar em um espaço preparado para recebê-los com os protocolos sanitários.