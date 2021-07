Unisc e prefeitura firmam convênio em Venâncio Aires

A Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e a prefeitura de Venâncio Aires firmaram um convênio para a execução de estágios na área da saúde. A partir do acordo, estudantes da universidade desenvolverão estágios supervisionados nas unidades básicas de saúde.

A reitora Carmen Lúcia de Lima Helfer ressaltou a satisfação de ampliar o cenário de práticas, já desenvolvido pela Instituição em Santa Cruz do Sul, agora em Venâncio Aires. "Assinar esse acordo fortalece ainda mais uma relação histórica existente entre a Universidade e o município", enfatizou. Além dos cenários de práticas, a reitora mencionou outros projetos que em breve serão realizados em Venâncio Aires.

O prefeito Jarbas da Rosa revelou ser um dia importante para o município e destacou que o desenvolvimento de um povo passa necessariamente pela educação. "Assim sendo, aproximar a Unisc da comunidade representa um processo de qualificação das pessoas, algo que almejamos, onde a mais beneficiada é justamente a população. Por isso, estamos muito felizes em assinar mais essa parceria", mencionou.

No convênio, está prevista a instituição do programa de Residência Médica em unidades de saúde do município, com duas vagas inicialmente. Além disso, será realizada a oferta de estrutura aos empresários, com a participação de docentes e estudantes, no campus da Unisc Venâncio Aires, na incubadora tecnológica, e oferta de cursos.