Prefeitura de Santo Ângelo anuncia a construção de novo posto de saúde

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, anunciou a implantação de uma unidade básica de saúde (UBS) no bairro Dytz. No local serão atendidos moradores do Ditz e de bairros adjacentes. A UBS será construída na Rua Frida Joana Gayer e contará com uma ampla estrutura.

No local, serão construídos três consultórios, consultório odontológico para duas equipes, farmácia, sala de administração , sala de curativos, sala de atividades coletivas, sala de esterilização e estocagem de material, sala de inalação coletiva, sala de procedimentos, recepção, quatro sanitários e dois sanitários para portadores de necessidades especiais. O município recebeu cerca de R$ 900 mil, através de repasses federais. A região, que tem 35 anos, terá, pela primeira vez, um atendimento de saúde centralizado.