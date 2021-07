Postos de saúde de NH passam a ter atendimento odontológico

Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Novo Hamburgo passam a usufruir de um novo serviço em saúde. A partir de uma parceria firmada entre a Universidade Feevale e a prefeitura, foram instaladas clínicas odontológicas nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Operário e Kraemer.

Ao todo, a instituição de ensino está entregando ao município modernos equipos, que permitem aos acadêmicos a realização de atendimentos de baixa complexidade, como exames clínicos, tratamentos para doença periodontal, restaurações, cirurgias simples e atendimentos odontopediátricos. Para procedimentos clínicos de alta complexidade, os pacientes serão encaminhados para as clínicas de Odontologia na Feevale, para avaliações para a colocação de próteses, endodontia, cirurgias complexas, biópsias, ortodontia e implantodontia.

O reitor da universidade, Cleber Prodanov enfatizou a importância da parceria com o poder público municipal, que já acontece em outras áreas e em cursos da saúde, e agora, também, na Odontologia. Segundo ele, a instalação das clínicas extramuros possibilita a qualificação e a ampliação do trabalho docente e acadêmico já realizado pela Feevale nas clínicas odontológicas, localizadas no campus II da instituição, a partir da vivência que os alunos terão com a sua atuação nos ambientes do SUS e com o seu estágio nas unidades de saúde.

"Estamos trazendo para essas unidades estrutura física e recursos humanos. É extremamente importante a nossa inserção nas comunidades, proporcionando, ao mesmo tempo, a qualificação da formação profissional dos estudantes e um atendimento completo aos cidadãos, levando a eles o que temos de melhor, que é o conhecimento em prol da saúde bucal e, de modo geral, da saúde da população", destacou Prodanov, acrescentando que os atendimentos serão realizados pelos acadêmicos com acompanhamento 100% docente durante as consultas e procedimentos.