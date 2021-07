Infecção de adultos entre 20 e 34 anos tem crescimento em Pelotas

A cidade de Pelotas tem apresentado queda nas internações por conta da Covid-19 Enquanto em 15 de junho, 184 pessoas ocupavam vagas de Enfermaria, Ventilação Mecânica (VM) e UTI, na semana passada a quantidade baixou e chegou a 84 na quinta-feira (22). A cidade também chegou a registrar um dia sem óbitos por conta da doença, na quarta-feira (21), o primeiro desde o dia 16 de maio de 2020.

No entanto, o que chama a atenção dos órgãos de saúde municipal é o que diz respeito à situação das pessoas mais jovens, com idades entre 20 e 34 anos, que estão sendo o principal alvo do vírus. O motivo, segundo a professora de Infectologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e investigadora principal da CoronaVac em Pelotas, Danise Senna, é o fato de que esse público ainda não está imunizado contra o vírus. "Isso era esperado. Com o aumento da cobertura vacinal, nesse grupo, a situação deve ser revertida", frisou.

Danise também destaca que a queda do número de internações é o objetivo esperado com o aumento da cobertura vacinal na população local. Porém, ela também reforça a ideia que os cuidados e medidas ainda são necessários, enquanto todos não estiverem completamente imunizados (com duas doses, dependendo do tipo de vacina). Vale ressaltar que ainda é desconhecida a duração da proteção dessa imunização e ainda se está aprendendo sobre a evolução genética do vírus e suas respectivas variantes.

Atualmente, adultos com 30 anos ou mais sem comorbidades, além dos grupos prioritários, podem se vacinar contra a Covid-19 em Pelotas. O município vai começar, também, a vacinar jovens entre 12 e 17 com alguma doença grave a partir da sexta-feira (30).