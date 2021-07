Teatro Municipal de São Leopoldo será reinaugurado no domingo

A obra do Teatro Municipal de São Leopoldo será entregue no aniversário do município, celebrado neste domingo (25), às 10h. Uma programação especial da São Leopoldo Fest 2021 será realizada na reabertura do espaço, que contará com a intervenção cênica do ator e humorista, Maikinho Pereira, a exibição do documentário “1824: o início de um legado” e o concerto da Camerata Presto.

A obra de reforma do teatro foi viabilizada no ano de 2019, depois do espaço ser fechado em 2016 devido aos problemas na estrutura e infiltrações. Para fazer as medidas necessárias foram investidos R$ 340 mil, através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) via Patrimônio Histórico de São Leopoldo e recursos próprios da prefeitura.

A obra contemplou a instalação de uma nova estrutura para o telhado, utilizando aluzinco com proteção térmica, troca do carpete e do forro e a adaptação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI). As melhorias também foram feitas nos camarins e a instalação de equipamentos de segurança para os técnicos de imagem e de som.

O Teatro Municipal teve sua inauguração em 2008, quando o antigo Auditório General Mario da Fonseca foi reformado, equipado e transformado no Teatro Municipal. Desde 2013, o calendário e as sessões de uso são pautados por edital de ocupação semestral.

A Galeria de Arte Liana Brandão, que também faz parte do complexo cultural José Pedro Boéssio, onde está o tetatro, também teve melhorias. Foram colocados pisos novos, realizada a restauração das janelas e banheiros (feminino e masculino). A iluminação e a pintura das paredes também foram renovadas. No dia 26 de julho, às 19h, será realizada a abertura da Exposição Mulheres Negras do artista Biba Jacques que ficará no local até o dia 3 de setembro. A curadoria é de Gilnei Lucas.