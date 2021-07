Vera Cruz planeja construir barragem para evitar estiagem

Nos dois últimos anos , a estiagem trouxe inúmeros prejuízos para Vera Cruz, tanto no interior quanto na área urbana. Foi preciso que moradores de diversos pontos economizassem água para não ficar sem abastecimento. Pensando no consumo cada vez maior, em razão do desenvolvimento habitacional e industrial do município, a prefeitura trabalha para viabilizar a construção de uma barragem.

O prefeito Gilson Becker, o coordenador do Serviço Municipal de Água de Esgoto - Semae, Ivan Rodrigues, e o Dirigente de Planejamento Urbano, engenheiro Ismael Boesel, estiveram reunidos com o engenheiro Luiz Carlos Klüsener, de Santa Maria, para apresentação da análise de viabilidade técnica e projeto básico de barragem para acumulação de água para reforço de manancial em períodos de estiagem. Klüsener tem experiência na área, inclusive projetando o sistema de abastecimento e a Estação de Tratamento de Água - ETA de Vera Cruz. O estudo técnico, elaborado gratuitamente para o município, é um levantamento inicial para embasar o projeto de engenharia e averiguar a melhor localização para instalar a barragem.

Conforme o prefeito, esse é um investimento para garantir o futuro do abastecimento de Vera Cruz. "Fizemos algumas pequenas obras que resolveram em parte os problemas de falta de água nos períodos de menor precipitação e maior consumo, mas a barragem é algo que nos trará maior segurança para a expansão do município nos próximos anos", ressalta o Chefe do Executivo.