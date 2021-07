Teatro de Novo Hamburgo não terá cobrança por reservas até dezembro

O Teatro Paschoal Carlos Magno, que fica no Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, abriu a agenda para solicitação de ocupação, a partir do dia 2 de agosto a 31 de dezembro deste ano. Com reservas gratuitas, um dos principais teatros do Estado deseja proporcionar aos artistas locais uma oportunidade de voltar aos palcos e gerar novas memórias afetivas.

Até 31 de dezembro, agentes culturais residentes e domiciliados em Novo Hamburgo serão isentos das taxas de locação do Teatro Municipal para eventos artísticos culturais. O cancelamento de reservas por motivo injustificado, fica determinado pagamento de multa para o Fundo Especial de Investimentos para Modernização e Manutenção de Equipamentos Culturais.

Ressalta-se que, os eventos podem ter a presença de público, mas de forma limitada, com ocupação máxima de 40%, para que assim sejam cumpridas as normas de cuidado e prevenção a Covid, conforme decreto municipal. As reservas acontecem por ordem de solicitação e devem ser feitas pelo e-mail do Teatro Municipal ( [email protected] ). A cedência dos espaços ocorrem de acordo com o regimento do espaço e pela disponibilidade da data determinada.

Entregue à comunidade no dia 18 de maio, o teatro estava em obras desde 2016 para a adequação ao Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI). Além do PPCI, diversas reformas foram feitas, como a troca completa do carpete, troca do revestimento das cadeiras, substituição de parte dos equipamentos de sonorização e iluminação, pintura interna da plateia e palco, reforma dos camarins, troca de lâmpadas da plateia por iluminação de LED e também melhorias nas instalações elétricas, visando uma maior eficiência para a redução no consumo de energia e segurança.