Presídio estadual de Erechim pode ser incluído em iniciativa nacional

Considerado um problema crônico de décadas na cidade, o presídio estadual localizado no centro de Erechim está avançando para uma solução em breve. Em parceria com o governo do Estado, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Internacional de Desenvolvimento (BID) e Programa Parceria de Investimento (PPI) do governo federal, está sendo estudada a implantação do projeto presídio indústria no município

O Rio Grande do Sul se candidatou a projeto piloto do PPI para modelagem do sistema prisional em Erechim, através de parceria público privada (PPP). O complexo prisional em Erechim deverá ser composto por duas unidades, com capacidade para 600 apenados em cada unidade, em um total de 1,2 mil em todo o complexo. "Este será um presídio de segurança média, modelo presídio indústria, devendo se tornar um projeto modelo a ser replicado no País", disse Luís Napoleão Zettermann, da Secretaria Extraordinária de Parcerias.

Para o prefeito de Erechim, Paulo Polis, o novo presídio estadual de Erechim terá como foco a ressocialização do apenado por meio do trabalho e posterior reinserção no mercado. "O objetivo também é a valorização e apoio ao trabalho do policial penal, agente de fundamental importância para o andamento das atividades em uma instituição prisional. Para os apenados, vemos o trabalho como meio de ressocialização e instrumento da gestão prisional, além de ter a educação como meio de transformação e geração de oportunidades", destaca o prefeito de Erechim.

Segundo o prefeito, a obra é de fundamental importância, não apenas para resolver a carência de vagas existente como também para preparar os egressos do sistema prisional para o mercado de trabalho. "Trata-se de uma obra estratégica para todo o sistema prisional gaúcho, porque, além de criar novas vagas das quais somos carentes, serão vagas em um modelo de perfil industrial em que os apenados terão oportunidade de trabalhar, o que é muito mais eficiente na ressocialização", finaliza.