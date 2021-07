Loteamento com 64 unidades tem obras em andamento em Paraí

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Desporto, Silvio Zolet, conferiu o andamento das obras do Programa Habitacional Meu Novo Lar. No local, nas proximidades da ERS-438 e do bairro São Lucas I, estão sendo construídos quatro prédios, com um total de 64 unidades habitacionais.

Os apartamentos possuem dois dormitórios e vaga de garagem. As famílias também vão contar com área de lazer, pracinha e salão de festas, tudo em um condomínio fechado. O financiamento dos imóveis é realizado pela Caixa Econômica Federal, através do Minha Casa Minha Vida, com subsídio federal e também do Município. Existe ainda a possibilidade de utilizar o FGTS.

O pagamento das parcelas só inicia após a entrega dos imóveis. A conclusão da obra deve ocorrer no primeiro semestre de 2022.