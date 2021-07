Construção de presídio em Passo Fundo repercute em municípios próximos

A possibilidade de construção de uma cadeia pública feminina em Passo Fundo tem gerado repercussão em municípios próximos. Uma vereadora de Santo Antônio do Planalto solicitou o envio de um ofício ao governo do Estado, à Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, à Assembleia Legislativa e à Câmara de Vereadores de Carazinho para manifestar votos de contrariedade à construção, que está em vias de ser construída às margens da BR-285, na divisa com o município de Carazinho, nas proximidades com Santo Antônio do Planalto.

Na Moção de Repúdio, a vereadora Veleda de Paula revela que compreende a necessidade da construção desse novo espaço prisional, mas manifesta total contrariedade ao local escolhido para a construção. Segundo a vereadora, "ainda que a área escolhida para a construção pertença a Passo Fundo, que receberá recursos públicos para a obra, entendemos que o prédio, caso seja efetivada a construção no local atualmente indicado, ficará próximo do município de Santo Antônio do Planalto, que acabará por sentir os reflexos diretos e indiretos, como serviços urgentes de saúde, segurança pública e assistência social, sem que receba recursos públicos para tal cobertura", explicou

Ainda no documento, a vereadora relata que, ao analisar experiências semelhantes em outras localidades, costuma haver um crescimento populacional no entorno dos sistemas prisionais, sem a infraestrutura apropriada para comportar tamanho crescimento. "Nosso município é de pequeno porte e não tem condições de suportar os reflexos diretos e indiretos da instalação de um sistema prisional próximo a sua divisa, uma vez que os recursos do erário municipal precisam ser destinados, prioritariamente, aos serviços públicos às pessoas de Santo Antônio do Planalto", comenta a vereadora

Em maio, o governo estadual abriu licitação para a contratação de empresa especializada para construção e implantação da Cadeia Pública Feminina de Passo Fundo. O edital prevê uma área construída de 6.249,33 metros quadrados. O presídio deve ter capacidade para até 300 presas.