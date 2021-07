Gramado vai receber mais doses de vacina contra a Covid-19

variante Delta após um apelo da prefeitura Com a descoberta de casos dae,, Gramado terá acesso ao quantitativo maior de doses da vacina contra o coronavírus, enviadas pela Secretaria Estadual da Saúde. Em reunião realizada em Porto Alegre, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, informou que a pasta estadual está trabalhando em um estudo para corrigir possíveis defasagens na distribuição de doses da vacina contra Covid-19, e realizar remanejos que beneficiem municípios que tenham população maior do que as estimativas ou que vacinam muitas pessoas de fora do seu próprio território, como é o caso de Gramado e outras cidades serranas.

plano de testagem para turistas O estudo preliminar apresentado ao prefeito Nestor Tissot - e que será concluído nos próximos dias em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) - mostra que Gramado possui um deficit de mais de 3 mil doses. Já nos municípios serranos, o quantitativo de doses insuficientes pode chegar a 20 mil. "Ficamos esperançosos, pois segundo a secretária, já nas próximas remessas de vacinas, Gramado receberá uma quantidade maior e vamos poder avançar na vacinação", disse Nestor. Umtambém foi anunciado pelo município.

Segundo Arita, as doses enviadas à Gramado estão formuladas com dados do Ministério da Saúde, porém os índices populacionais não condizem com a realidade da cidade. "Gramado é uma cidade atípica, pois possui duas populações, as residentes e as pessoas que se deslocam a passeio ou a trabalho, talvez isso não tenha sido considerado durante a distribuição elencada pelo governo federal", destacou. No entanto, ainda não foi definido quanto a mais a cidade irá receber. Na última remessa enviada ao município, nesta semana, foram 1.199 doses.